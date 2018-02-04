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Число оставшихся без света россиян превысило 27 тыс.

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Сильный снегопад в центральной части России оставил без света 27,2 тыс. человек. В результате разгула стихии обесточены более 200 населенных пунктов в Брянской, Смоленской, Владимирской, Московской, Калужской и Тульской областях.

В настоящее время бригады специалистов занимаются подключением пострадавших участков.

Ситуация с отключениями находится на особом контроле Минэнерго России.

Кроме того, на федеральных автотрассах из-за непогоды работают более 110 оперативных групп МЧС.

«Для водителей развернуты 29 мобильных и один подвижной пункт обогрева. О них водителей информируют через средства массовой информации, а также сервис «Яндекс.Пробки», — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

По данным МЧС, на движение поездов дальнего следования снегопад не повлиял. 

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