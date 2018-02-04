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Роспотребнадзор оказывает поддержку пассажирам в аэропортах Москвы

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Специалисты Управления Роспотребнадзора по Московской области вышли на круглосуточное дежурство в аэропортах Шереметьево и Домодедово в связи с массовыми задержками рейсов из-за снегопада.

Представители ведомства консультируют пассажиров по защите их прав в случае отмены или переноса времени вылета.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в случае задержки рейса из-за неблагоприятных метеоусловий или по вине авиакомпании перевозчик обязан предоставить пассажирам ряд бесплатных услуг.

В частности, комнату отдыха для взрослых с детьми до семи лет, телефонную связь, а также питьевую воду.

В случае задержки более четырех часов обеспечить пассажиров горячим питанием и далее каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное время.

При ожидании вылета рейса более восьми часов перевозчик обязан разместить пассажира в гостинице и предоставить некоторые другие услуги, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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