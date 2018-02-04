Жертвами ДТП под Белгородом стали три человека

Три человека погибли и еще шесть пострадали в результате столкновения внедорожника и минивэна на трассе М-2 «Крым» в Белгородской области, сообщило областное уапрвление МВД РФ.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 февраля около 4:00 на 665-м км федеральной автодороги М-2 «Крым». По предварительным данным, 36-летний мужчина, управляя автомобилем Porsche Cayenne, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, с последующим столкновением с автомобилем Opel Vivaro под управлением 34-летнего мужчины», — говорится в сообщении МВД по Белгородской области.

Сообщается, что в результате столкновения погибли три пассажира Opel — 30-летняя женщина и двое мужчин 38 лет. Водитель и пять пассажиров машины были госпитализированы с различными травмами.

Водителю Porsche была оказана медицинская помощь, он был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, по факту ДТП возбуждено дело по статье 264 УК РФ о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.