В последнее время всё громче звучат предложения ввести дополнительную маркировку продуктов питания, построенную по принципу светофора: зеленый значок — приобретай смело, желтый — задумайся, красный — остерегайся.

Предложения имеются разные: Минздрав, обсуждая реализацию сводного плана приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни», говорит о необходимости введения зеленой маркировки и только для отдельных категорий продукции и на добровольной основе. Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологий утверждает, что маркировка должна быть красной, Роспотребнадзор продвигает внедрение полного обязательного «светофора».

Все эти идеи кажутся простыми с точки зрения внедрения и на первый взгляд эффективными по своему влиянию на потребительское поведение. Однако если посмотреть на мировой опыт, то окажется, что «цветовая» маркировка не получила широкого распространения даже в экономически развитых государствах. В странах, где такая маркировка используется, например во Франции и Великобритании, она носит необязательный характер и не охватывает весь рынок. Это говорит о том, что даже в передовых государствах не существует однозначного ответа о пользе такой системы. Подтверждением этому является отсутствие научно подтвержденной информации о реальном вкладе дополнительной маркировки в изменение потребительского поведения и сокращение потребления менее полезных продуктов.

Однако возможные негативные последствия введения подобных маркировочных схем у нас в стране вырисовываются достаточно четко. Россия является абсолютно уникальным многонациональным и мультикультурным государством с различными климатическими условиями обитания, возможностями для ведения сельскохозяйственной деятельности, растениеводства и животноводства. Выражается это многообразие и в наличии большого числа национальных кухонь и пищевых привычек.

В этих условиях практическая реализация любого из упомянутых предложений приведет к тому, что многие продукты без объяснения причин станут «вредными». Например, такие традиционные молочные продукты, как сметана, творог, сливочное масло, сыр. А если учитывать фактор «высококалорийности», который также предлагается использовать при делении продуктов на условно «полезные» и «вредные», то в зону риска попадают подсолнечное и оливковое масло. Очевидно, что потребитель может оказаться дезориентированным и, делая выбор в пользу только всего «правильного», исключить из своей диеты полезные и качественные продукты.

Серьезным образом предлагаемые нововведения отразятся на отечественной пищевой индустрии. Маркировка может вызвать плохо прогнозируемые изменения в потребительском поведении, перераспределение спроса в пользу так называемых полезных категорий. В наибольшей степени затронутыми окажутся малые и средние предприятия, производящие ограниченный ассортимент продукции. Для многих из них попадание в условный «красный» сектор может означать уход с рынка, поскольку в нынешней непростой экономической ситуации они не смогут найти деньги, необходимые для переоснащения производства.

Крупные компании также понесут потери, учитывая необходимость смены упаковки и перестройки производственных процессов.

В этой связи встает вопрос, стоит ли нам становиться одним из мировых лидеров таких маркировочных инноваций или же выбрать другой путь, основанный на формировании культуры правильного питания путем образования, информирования и пропаганды здорового образа жизни? Второй вариант представляется более стратегически правильным и перспективным, тем более что за рубежом всё настойчивее говорят о сбалансированной диете, когда ограничивается не прием в пищу каких-то продуктов, а регулируется суточная доза их потребления.

Имеющийся международный опыт дает нам богатую пищу для размышления и возможность сделать правильный выбор не на основе собственных ошибок, а рационально используя лучшие зарубежные практики, адаптируя их к нашим реалиям, в том числе уровню экономического развития страны и доступности тех или иных продуктов питания для максимально широких слоев населения. Для этого нужен диалог с привлечением не только специалистов в области медицины, но и производителей, технологов, сельхозпроизводителей. Иначе весьма велик риск того, что мы примем очередное скоропалительное решение, а потом долго будем бороться с его последствиями.

Автор — исполнительный директор «РусБренд»

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