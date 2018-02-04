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Глава МОКа допустил исключение бокса из программы летних Олимпиад

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Фото: Global Look Press/Yin Bogu
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах допустил исключение бокса из программ летних Игр.

По его словам, организация прекратила выплаты в адрес Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).

«Решения относительно квоты на ОИ-2020 носят окончательный характер. МОК оставляет право пересмотреть включение бокса в программу на юношеские Олимпийские игры и Олимпиаду-2020», — заявил Бах на пресс-конференции в Пхёнчхане.

В настоящее время исполком МОКа проводит расследование в отношении AIBA.

Поводом послужили сообщения о финансовых проблемах в Международной ассоциации любительского бокса, на фоне которых глава организации Чинг-Куо Ву подал в отставку.

В январе 2018 года исполняющим обязанности главы AIBA был назначен бывший вице-президент Федерации бокса Узбекистана Гафур Рахимов, который позднее сообщил, что ассоциации удалось уладить вопрос о выплате ссуды в размере $10 млн, предоставленной WSB Americas Operation.

Теперь AIBA должна до 30 апреля 2018 года представить в МОК отчет о финансовом положении организации, а также уладить вопрос о новом руководителе ассоциации.  

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