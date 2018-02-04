Титов заявил о скорой потере Британией статуса «убежища для богатых»

Список российских предпринимателей, скрывающихся в Лондоне от российского правосудия и желающих вернуться на родину, передан главе государства Владимиру Путину. Об этом в воскресенье сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По словам бизнес-омбудсмена, он будет ходатайствовать об исключении из списков Интерпола тех российских предпринимателей, чья вина не кажется ему доказанной. Титов не раскрыл фамилии бизнесменов в этом перечне, но уточнил, что в списке более десятка имен. Он также добавил, что «пока список окончательно не сформирован, потому что продолжают поступать обращения».

Титов добавил, что страна в скором времени может потерять статус «убежища для богатых», если будет следовать политике, предусматривающей проверку источников средств для покупки активов. «Великобритания многие десятилетия жила за счет того, что давала налоговое и гражданское убежище большому количеству богатых людей, Лондон во многом развивался так быстро и динамично, потому что сюда приехали очень многие люди из России, из Китая, из арабских стран», — приводит слова бизнес-омбудсмена ТАСС.





