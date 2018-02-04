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Пилота из Сингапура запустят в стратосферу на воздушном шаре

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Фото: Global Look Press/Danita Delimont
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Сингапур намерен запустить первый пилотируемый воздушный шар, который сможет доставить человека в стратосферу, заявил глава местной компании In.Genius Лим Сэн.

По словам Сэна, уже определен пилот воздушного шара, его имя пока не разглашается.

Шар планируют запустить из австралийского города Алис-Спрингс. Для пилота разработана специальная капсула, в которой поддерживается стабильное давление и температура воздуха в пределах 28 градусов Цельсия.

Проект был запущен сингапурскими разработчиками еще в 2013 году. Первоначально запуск планировался на 2015 год, его должны были приурочить к 50-летию образования государства. Однако компании не удалось завершить создание капсулы для пилота. Кроме того, Управление гражданской авиации не разрешило запуск в связи с опасностью для воздушных судов. Позднее, в 2016 году, компания успешно осуществила запуск беспилотной капсулы из Алис-Спрингс. Тогда шар поднялся на высоту около 30 км от поверхности Земли.

Как ранее писал портал iz.ru, ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре разработали пластырь с иглами для похудения

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