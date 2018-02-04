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«Форма воды» Дель Торо удостоена премии Гильдии режиссеров США

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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Мексиканский режиссер и сценарист Гильермо дель Торо получил премию американской Гильдии режиссеров за свою картину «Форма воды». Церемония вручения наград прошла в субботу в Лос-Анджелесе.

В номинации за лучшую режиссерскую работу конкуренцию дель Торо составляли режиссеры Кристофер Нолан с военной драмой «Дюнкерк», Джордан Пил, снявший картину «Прочь», режиссер фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартин Макдонах и Грета Гервиг с работой «Леди Бёрд».

Как ранее сообщал портал iz.ru, «Форма воды» была признана лучшим фильмом года по версии Гильдии продюсеров США. Картина рассказывает фантастическую историю любви немой женщины, работающей в секретной лаборатории, и человека-амфибии. 

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