Второй тур президентских выборов начался на Кипре

Второй тур президентских выборов на Кипре, по итогам которых будет определен глава государства, стартовал в воскресенье. В стране открылись более 1 тыс. избирательных участков, заявили в Кипрском избиркоме.

В избирательной комисии отметили несущественные нарушения при открытии участков в городе Ларнака. Сейчас все пункты для голосования работают в штатном режиме.

Порядок на выборах обеспечивают более 2 тыс. правоохранителей. Избирательные участки будут открыты до 18:00 по местному времени (19:00 мск). С 12:00 до 13:00 часов они будут закрыты на перерыв.

Как ранее сообщал портал iz.ru, по итогам первого тура голосования никто из кандидатов на пост главы государства не преодолел 50-процентный барьер. Во втором туре принимают участие два претендента с наибольшим количеством голосов — действующий президент Никос Анастасиадис и представитель Прогрессивной партии трудового народа (АКЕЛ) Ставрос Малас.