Движение на Филевской линии столичного метро восстановлено
Движение на участке от станции «Пионерская» до станции «Кунцевская» Филевской линии метро введено в график, сообщили в пресс-службе московской подземки.
«Движение от «Пионерской» до «Кунцевской» оперативно восстановлено благодаря слаженной работе служб мосметро и МЧС. Движение на линии введено в график», — говорится в сообщении московского метро в Twitter.
Как ранее сообщал портал iz.ru, движение на участке Филевской линии временно приостановили из-за падения на пути дерева.