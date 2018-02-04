Движение на Филевской линии столичного метро восстановлено

Движение на участке от станции «Пионерская» до станции «Кунцевская» Филевской линии метро введено в график, сообщили в пресс-службе московской подземки.

«Движение от «Пионерской» до «Кунцевской» оперативно восстановлено благодаря слаженной работе служб мосметро и МЧС. Движение на линии введено в график», — говорится в сообщении московского метро в Twitter.

8:41 Филёвская линия. Движение от Пионерской до Кунцевской оперативно восстановлено благодаря слаженной работе служб #мосметро и МЧС. Движение на линии введено в график. pic.twitter.com/XPYuF3wq55 — Московское метро (@MetroOperativno) February 4, 2018

Как ранее сообщал портал iz.ru, движение на участке Филевской линии временно приостановили из-за падения на пути дерева.