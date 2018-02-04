Власти Москвы просят автовладельцев не парковаться вблизи деревьев из-за возможного их обледенения и усиления ветра. Из-за непогоды возможно также налипание снега на провода.

Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию в связи с ухудшением видимости на дорогах.

Пешеходам стоит не забывать о наличии светоотражающих элементов на одежде, сообщается на сайте мэра Москвы.

В воскресенье, 4 февраля, в столице продолжит идти снег, ожидается до минус 5 градусов с последующим понижением температуры в ночь на понедельник.

Ветер будет дуть северный со скоростью до 10 м/с.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы — 739 мм рт. ст., сообщает Гидрометцентр России.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что коммунальные службы столицы работают в круглосуточном режиме и готовы к борьбе с последствиями мощного снегопада.