Власти Москвы просят автовладельцев не парковаться вблизи деревьев
Власти Москвы просят автовладельцев не парковаться вблизи деревьев из-за возможного их обледенения и усиления ветра. Из-за непогоды возможно также налипание снега на провода.
Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию в связи с ухудшением видимости на дорогах.
Пешеходам стоит не забывать о наличии светоотражающих элементов на одежде, сообщается на сайте мэра Москвы.
В воскресенье, 4 февраля, в столице продолжит идти снег, ожидается до минус 5 градусов с последующим понижением температуры в ночь на понедельник.
Ветер будет дуть северный со скоростью до 10 м/с.
Атмосферное давление ожидается ниже нормы — 739 мм рт. ст., сообщает Гидрометцентр России.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что коммунальные службы столицы работают в круглосуточном режиме и готовы к борьбе с последствиями мощного снегопада.