Фотограф показала типичные снимки всех туристов мира

В Сети появился ролик о том, насколько однотипны посты в социальных сетях.

Фотограф Оливер Кмиа собрал на видео изображения из путешествий. Оказалось, большинство туристов делают одинаковые снимки в одинаковых местах. На двухминутном ролике: фото паспорта и билетов в аэропорту, крылья летящего самолета, фото в купальнике у зеркала в отеле, кокос с трубочкой на фоне загорелых ног, «поддержка» Пизанской башни и тысячи снимков пиццы и пасты.

Фотограф отмечает, что медиа поощряют повторение человеческого опыта. Оливер призвал бывать в уникальных местах и делать уникальные снимки.