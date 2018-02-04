Сборная России встретится с португальцами в финал Кубка легенд

Сборная России вышла в финал Кубка легенд-2018. Международный турнир ветеранов стартовал в «Лужниках».

В первой встрече нашей команде противостояли звезды футбола, игра завершилась со счетом 7:5 в пользу россиян. Дубли оформили Роман Широков и Олег Корнаухов. Голы в ворота соперников забили Роман Павлюченко и Дмитрий Аленичев. В составе соперников отличились Мендьета, Чжии и Стоичков.

В финальной встрече с соперниками нашей команды станут португальцы.