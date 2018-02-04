Прямой эфир

Губернатор Сахалина отдал щенков за лучший рецепт счастья

0
Фото: ТАСС
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко объявил среди своих подписчиков в Instagram конкурс на лучший рецепт семейного счастья. Победителям соревнования региональный глава собирался раздать щенят, которых принесла его пара абруццких овчарок.

Читатели прислали около полутысячи историй.

«Я получил огромное количество откликов, полных уважения и любви к своим близким. Еще раз убедился, что на Сахалине и Курилах живут чуткие и добрые люди», — цитирует «РИА Новости» ответ губернатора.

Олег Кожемяко выбрал письма трех семей, хотя, по его словам, это был сложный выбор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вышедшую покурить бабушку сдуло ураганным ветром с балкона на Сахалине
Житель Сахалина сбил водителя, сбившего перед этим пешехода

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017