Губернатор Сахалина отдал щенков за лучший рецепт счастья

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко объявил среди своих подписчиков в Instagram конкурс на лучший рецепт семейного счастья. Победителям соревнования региональный глава собирался раздать щенят, которых принесла его пара абруццких овчарок.

Читатели прислали около полутысячи историй.

«Я получил огромное количество откликов, полных уважения и любви к своим близким. Еще раз убедился, что на Сахалине и Курилах живут чуткие и добрые люди», — цитирует «РИА Новости» ответ губернатора.

Олег Кожемяко выбрал письма трех семей, хотя, по его словам, это был сложный выбор.