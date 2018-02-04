Шайба Малкина не спаcла «Питтсбург» от поражения

«Пингвин Питтсбург» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проиграл «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «дьяволов».

В начале второго периода Трэвис Зейджак поразил ворота «пингвинов». Спустя две с половиной минуты хозяева удвоили свое преимущество. Шайбу на свой счет записал Блейк Коулман.

В середине третьего периода российский хоккеист Евгений Малкин сократил отставание.

Вскоре же «дьяволы» вновь увеличили преимущество до двух шайб. Дубль оформил Трэвис Зейджак, установив окончательный счет.

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» после 54 матчей занимает шестую строчку в Восточной конференции НХЛ.