Мадридский «Реал» упустил победу над «Леванте»

Мадридский «Реал» в рамках 22-го тура чемпионата Испании встречался с «Леванте». Королевский клуб упустил победу в концовке матча — 2:2.

Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Ворота «Леванте» поразил Серхио Рамос. В концовке первого тайма «лягушки» восстановили статус-кво. Мяч забил Эммануэль Боатенг.

На 81-й минуте Иско с передачи Карима Бензема вновь вывел «Реал» вперед, однако не смог удержать победу. «Леванте» ушел от поражения благодаря голу Джампаоло Паццини, передает ТАСС.

«Реал» после 21-го тура занимает четвертую строчку в турнирной таблице. В активе мадридцев 39 очков.

Лидирует в чемпионате Испании «Барселона» (57 очков). На втором месте идет мадридский «Атлетико» (46 очков), тройку замыкает «Валенсия» (40 очков).

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