СМИ выяснили планы Токио на возобновление учений Сеула и Вашингтона

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ попросит Сеул и Вашингтон возобновить совместные учения в Юго-Восточной Азии сразу после окончания Олимпиады. Причем глава кабмина будет настаивать на сохранении масштабов маневров, утверждает агентство Киодо со ссылкой на источники.

Токио считает совместные учения одним из средств постоянного давления на Пхеньян. Вопрос, как ожидается, будет поднят во время визита в Японию вице-президента США Майка Пенса с 6 по 8 февраля.

Абэ и Пенс донесут итог этого разговора до президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, когда посетят церемонию открытия игр в Пхёнчхане, цитирует ТАСС.

Как писал гiz.ru, Более половины японцев — 52% — считают, что международное сообщество должно продолжить оказывать санкционное давление на КНДР. Ранее Синдзо Абэ заявил, что Япония будет добиваться от Северной Кореи смены курса и отказа властей КНДР от реализации ракетно-ядерной программы.