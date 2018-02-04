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Сборная Норвегии на Олимпиаде по ошибке получила 15 тыс. яиц

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Повара сборной Норвегии на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане получили 15 тыс. куриных яиц вместо заказанных 1,5 тыс.

Как сообщает «Газета.ру», представители сборной общались с корейским поставщиком с помощью онлайн-переводчика.

«К нам приехала машина, наполовину заполненная яйцами. Мы очень удивились, когда упаковки с яйцами всё несли и несли, а они всё не заканчивались», — рассказал повар.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) впервые пригласил на Олимпийские игры делегацию из Ватикана.

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