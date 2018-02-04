Определился соперник сборной России по четвертьфиналу ЧЕ по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу в четвертьфинале чемпионата Европы встретится с командой Словении. Матч пройдет в понедельник, 5 февраля.

Словенцы завоевали путевку в плей-офф, обыграв в заключительном матче группы А итальянцев. Матч завершился со счетом 2:1. В составе Словении дублем отметился Игор Осредкар, у Италии гол забил Умберто Онорио, передает ТАСС.

В другом четвертьфинальном матче сборная Казахстана сыграет с сербскими футболистами.

Стоит отметить, что сборная России является вице-чемпионом Европы. В турнире 2016 года россияне в финале уступили национальной команде Испании (3:7).

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