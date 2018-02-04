Минфин США представил доклад об опасных последствиях санкций к РФ

Минфин США считает, что введение санкций в отношении российского госдолга ударит по американским инвесторам и компаниям.

Кроме того, такие ограничения «могут спровоцировать ответные меры Москвы против интересов США», отмечается в докладе минфина по этому вопросу.

«Учитывая размер российской экономики, ее роль на мировых рынках активов, а также слишком исправное соблюдение глобальными компаниями введенных США санкций, масштабы последствий от их расширения на суверенный долг являются неопределенными», — предупреждают авторы документа.



Минфин особо отметил, что эффект от санкций будет ничтожным, если их не поддержит Евросоюз.

Как писал iz.ru, накануне сенатор Пушков сравнил санкции со стороны США с ящиком Пандоры.