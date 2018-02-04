Прямой эфир
Сюжет:

Минфин США представил доклад об опасных последствиях санкций к РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минфин США считает, что введение санкций в отношении российского госдолга ударит по американским инвесторам и компаниям.

Кроме того, такие ограничения «могут спровоцировать ответные меры Москвы против интересов США», отмечается в докладе минфина по этому вопросу.

«Учитывая размер российской экономики, ее роль на мировых рынках активов, а также слишком исправное соблюдение глобальными компаниями введенных США санкций, масштабы последствий от их расширения на суверенный долг являются неопределенными», — предупреждают авторы документа.

Минфин особо отметил, что эффект от санкций будет ничтожным, если их не поддержит Евросоюз.

Как писал iz.ru, накануне сенатор Пушков сравнил санкции со стороны США с ящиком Пандоры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Киев подсчитал ущерб от антироссийских санкций Запада
РФ задействует международные площадки для противодействия санкциям США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017