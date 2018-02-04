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В США выставили на продажу «автомобиль-франкенштейн» из 17 моделей

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Фото: youtube.com
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В США по объявлению выставлен на продажу уникальный автомобиль. Он собран из деталей 17 разных машин. Владелец просит за своего «франкенштейна» $25 тыс.

Отмечается, что в автомобиле есть детали даже от Chevrolet 1932 года выпуска. Тормозную систему взяли от Cadillac, сборную подвеску — от Pontiac и Chevrolet, двигатель — от пикапа GMC.

Полный перечень «доноров» в объявлении не приводится. Машина не имеет собственного названия и не маркируется какой-либо известной моделью, отмечает Tvoe-avto.

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