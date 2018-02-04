Хет-трик Рэмзи помог «Арсеналу» разгромить «Эвертон»

«Арсенал» в 26-м туре на своем поле разгромил «Эвертон». Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «канониров», хет-триком отметился Аарон Рэмзи.

Исход матча был определен еще в первом тайме. Футболисты «Арсенала» отправили в ворота «Эвертона» четыре мяча. Помимо Рэмзи отличились Лоран Косельни и Пьер-Эмерик Обамейянг, для которого этот гол стал дебютным в составе «канониров».

На 64-й минуте Доминик Калверт-Льюин отквитал один мяч, а спустя 10 минут Рэмзи установил окончательный счет.

Отметим, что в составе «Арсенала» тремя голевыми передачами отметился полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян.

После 26 туров «Арсенал» с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате Англии «Манчестер Сити», в активе горожан 69 очков.

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