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В столицу в воскресенье придут метель и холод

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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В воскресенье, 4 февраля, в столицу придут холода и метель.

Уже к утру температура воздуха опустится до минус 5 градусов, а в течение дня понизится еще.

Снегопад, начавшийся еще в субботу, продолжится. По прогнозам синоптиков, сугробы вырастут на 10 см.

Осадки ожидаются густые, но это будет уже не мокрый липкий снег, а хрустящие под ногами хлопья, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на центр «Фобос».

Воскресный снегопад будут сопровождать сильные метели.

Как писал iz.ru, синоптики предупредили москвичей о самых сильных снегопадах для февраля за столетие.

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