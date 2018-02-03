В Саратове погиб провалившийся в яму пятилетний мальчик

Саратовские следователи выясняют обстоятельства гибели пятилетнего ребенка. По предварительным данным, мальчик получил смертельные травмы, провалившись в яму.

Инцидент произошел днем в субботу, 3 февраля, вблизи жилого дома в Ленинском районе города. Мальчик во время прогулки с бабушкой провалился в яму между бордюрным камнем и заснеженной поверхностью земли.

От полученных травм ребенок спустя некоторое время скончался, сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В настоящий момент следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление обстоятельств трагедии и лиц, несущих ответственность за этот земельный участок.