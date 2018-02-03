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МОК рассмотрит заявки оправданных CAS россиян на участие в Олимпиаде

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Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит возможность допуска к Играм в Пхёнчхане 15 россиян, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS). 

В пресс-службе МОК заявили, что скорость решения зависит от того, насколько быстро комитет получит от арбитража обоснование решения по россиянам.

«Сейчас не хочу говорить о том, успеют ли российские атлеты, которых могут еще пригласить на Игры, доехать до Южной Кореи. Но решение будет вынесено до начала Олимпиады», — сказал директор МОКа по коммуникациям Марк Адамс.

1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских атлетов, которые ранее были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах из-за допинга. 

Позже Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в МОК с просьбой направить приглашения для участия в Играх в Пхёнчхане 15 оправданным олимпийцам. 

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