МОК рассмотрит заявки оправданных CAS россиян на участие в Олимпиаде

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит возможность допуска к Играм в Пхёнчхане 15 россиян, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS).

В пресс-службе МОК заявили, что скорость решения зависит от того, насколько быстро комитет получит от арбитража обоснование решения по россиянам.

«Сейчас не хочу говорить о том, успеют ли российские атлеты, которых могут еще пригласить на Игры, доехать до Южной Кореи. Но решение будет вынесено до начала Олимпиады», — сказал директор МОКа по коммуникациям Марк Адамс.

1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских атлетов, которые ранее были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах из-за допинга.

Позже Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в МОК с просьбой направить приглашения для участия в Играх в Пхёнчхане 15 оправданным олимпийцам.