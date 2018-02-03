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Движение трамваев у метро «Семеновская» остановлено из-за падения дерева

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Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
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Движение трамваев №11 и №34 на участке от 16-й Парковой улицы до метро «Семеновская» приостановлено в связи с падением дерева на контактную сеть.

Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс». 

По словам сотрудника пресс-службы, на месте аварии работают аварийные службы. Вместо остановившихся трамваев запущены автобусы. 

Как сообщал портал iz.ru, мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что в городе из-за льда и снега упали семь деревьев. 

На столицу в первые выходные февраля обрушился самый сильный снегопад за последние 100 лет. 

Согласно прогнозу синоптиков, в городе ожидается выпадение за два дня почти полной месячной нормы осадков. 

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