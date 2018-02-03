Движение трамваев у метро «Семеновская» остановлено из-за падения дерева
Движение трамваев №11 и №34 на участке от 16-й Парковой улицы до метро «Семеновская» приостановлено в связи с падением дерева на контактную сеть.
Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».
По словам сотрудника пресс-службы, на месте аварии работают аварийные службы. Вместо остановившихся трамваев запущены автобусы.
Как сообщал портал iz.ru, мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что в городе из-за льда и снега упали семь деревьев.
На столицу в первые выходные февраля обрушился самый сильный снегопад за последние 100 лет.
Согласно прогнозу синоптиков, в городе ожидается выпадение за два дня почти полной месячной нормы осадков.