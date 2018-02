Боец ММА нокаутировал сам себя

Боец смешанного стиля (MMA) Тимоти Вудс нокаутировал сам себя в поединке против бойца Тима Карона. Инцидент произошел во время турнира CES MMA 4.

В момент боя спортсмены находились в клинче возле сетки. Выполнив подсечку, Вудс ударился подбородком о настил и упал в обморок. В результате рефери был вынужден приостановить поединок, после чего победа была присуждена Тиму Карону.

Insanity. Hope he's OK but that was not a great move. RT @ZPGIFs: Tim Caron vs. Timothy Woods #CES48 Yup Self KO pic.twitter.com/kYdoGCvKjQ