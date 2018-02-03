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Власти Чечни вернут годовалую россиянку из Ирака на родину

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Власти Чечни обнаружили в Ираке годовалую россиянку, родители которой погибли во время конфликта на Ближнем Востоке, девочка будет возвращена на родину в ближайшее время, сообщил член Совета Федерации, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

«Одиннадцатого октября 2017 года нам удалось вернуть в Российскую Федерацию троих братьев-сирот Абдуллаевых, а не так давно — установить местонахождение их малолетней сестры Халимы 2017 года рождения. Девочка была удочерена в Ираке арабской семьей. Совместно с посольством Российской Федерации в Ираке и представителями UNICEF мы приняли необходимые меры, и на сегодняшний день ребенок находится в безопасном месте, где за ним осуществляется надлежащий уход», — приводит «РИА Новости» заявление Сабсаби.

Ранее в РФ были возвращены трое братьев девочки. До сегодняшнего дня местонахождение их сестры не удавалось определить. По словам члена Совфеда, глава Чечни Рамзан Кадыров поручил провести интенсивную работу, чтобы подготовить необходимые документы для воссоединения девочки с семьей. Предполагается, что девочка будет доставлена в Москву 7 февраля рейсом из Багдада.

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