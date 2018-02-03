СМИ назвали мотивы обстрелявшего прохожих мужчины в Италии

Мужчина, обстрелявший шестерых темнокожих мигрантов в итальянском городе Мачерата, мог мстить за убийство девушки, сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию.

После обстрела людей полиция задержала 28-летнего местного жителя Луку Трайни, который признался в содеянном. При задержании Трайни вскинул руку в нацистском приветствии, кроме этого, у него на плече есть татуировка с флагом Италии, сообщает ТАСС.

Следствие предположило, что Трайни также руководствовался местью за смерть 18-летней Памелы Мастропьетро. Девушка страдала наркозависимостью и лечилась в специальной клинике, откуда сбежала. Через некоторое время под Мачератой были найдены два чемодана с останками девушки, которая перед смертью, предположительно, купила смертельную дозу наркотика у мигранта из Нигерии, который впоследствии был задержан.

Трайни также был и ранее известен властям своими ультраправыми взглядами.

Ранее в субботу власти итальянской Мачераты сообщили о стрельбе на улицах города. Сообщалось, что неизвестный мужчина расстреливает прохожих из окна автомобиля марки Alfa Romeo 147. Позднее стало известно, что в результате стрельбы пострадали шесть человек.