Депутат назвал причины не создавать в России министерство одиночества

Деятельность министерства одиночества в случае создания в России такого ведомства может превратиться в «пустую болтовню» и «формальное выполнение поручений». Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что не видит смысла в создании такого министерства и считает необходимым разобраться в причинах возникновения у граждан России чувства одиночества, в основе которого могут лежать социально-бытовые и финансовые проблемы.

«Что будет это министерство делать? Вводить дополнительную бюрократию, потом вводить какого-нибудь ответственного человека, который сам в этом ничего не понимает, который будет ездить по совещаниям, писать сухие доклады, давать свои сухие, никому не нужные предложения в общий итоговый документ. Всё это может превратиться в пустую болтовню, бюрократию и формальное исполнение поручений», — приводит «РИА Новости» слова Нилова.

Как отмечает агентство, депутат полагает, что проблема одиночества будет разрешена, если «будет решен бытовой вопрос, будет повышен уровень жизни, качество жизни, будет работа, будет зарплата».

Как сообщал портал iz.ru, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко накануне допустила создание в России министерства одиночества по примеру Великобритании.