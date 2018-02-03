Прямой эфир

Депутат назвал причины не создавать в России министерство одиночества

0
Фото: Global Look Press/imagebroker/Harry Hart
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Деятельность министерства одиночества в случае создания в России такого ведомства может превратиться в «пустую болтовню» и «формальное выполнение поручений». Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. 

Он отметил, что не видит смысла в создании такого министерства и считает необходимым разобраться в причинах возникновения у граждан России чувства одиночества, в основе которого могут лежать социально-бытовые и финансовые проблемы. 

«Что будет это министерство делать? Вводить дополнительную бюрократию, потом вводить какого-нибудь ответственного человека, который сам в этом ничего не понимает, который будет ездить по совещаниям, писать сухие доклады, давать свои сухие, никому не нужные предложения в общий итоговый документ. Всё это может превратиться в пустую болтовню, бюрократию и формальное исполнение поручений», — приводит «РИА Новости» слова Нилова. 

Как отмечает агентство, депутат полагает, что проблема одиночества будет разрешена, если «будет решен бытовой вопрос, будет повышен уровень жизни, качество жизни, будет работа, будет зарплата». 

Как сообщал портал iz.ru, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко накануне допустила создание в России министерства одиночества по примеру Великобритании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врачи спасут стариков от одиночества
В России разработали первый профессиональный стандарт для гериатров
 Министра по одиночеству назначили в Великобритании

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017