Глава ОКР прокомментировал выборы президента шахматной федерации РФ

Выборы президента Российской шахматной федерации (РШФ) прошли справедливо, и организация движется в правильном направлении.

Об этом заявил вице-президент федерации, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, комментируя переизбрание президентом РШФ Андрея Филатова.

«Выборы получились совершенно справедливыми. И видно, что РШФ двигается в правильном направлении. Большинство региональных федераций поддержали Андрея Филатова — это хороший признак», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, 3 февраля Филатов был переизбран на пост главы РШФ, получив в свою поддержу 56 голосов от членов федерации.

Один из конкурентов Филатова — ведущий научный сотрудник института экономики РАН Иван Стариков — получил 14 голосов.

За другого его соперника — члена наблюдательного совета РШФ от Ингушетии Заурбека Мальсагова проголосовал один человек.