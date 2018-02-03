Движение поездов на Филевской линии метро Москвы восстановлено

Движение поездов на Филевской линии Московского метрополитена, которое осуществлялось с увеличенными интервалами после возгорания контактного рельса, восстановлено, сообщили в подземке.

Как сказано в сообщении в Twitter-аккаунте «Московское метро», движение поездов было введено в график в 15:32. В сообщении пояснили, что сбой в движении произошел из-за перегревшегося короба контактного рельса на станции метро «Кунцевская».

Увеличение интервалов движения на Филёвской линии было вызвано нагреванием короба контактного рельса. Неполадка оперативно устранена. Движение по всем линиям #мосметро осуществляется штатно. — Московское метро (@MetroOperativno) February 3, 2018

Напомним, днем в субботу поезда на Филевской линии ходили с увеличенными интервалами из-за возгорания контактного рельса.