Митрополит Иларион рассказал, почему перешел на iPhone 8

Митрополит Иларион рассказал, что перешел на iPhone 8, так как получил его в подарок на Новый год, кроме этого, служитель вступился за корпорацию Microsoft в ее глобальном технологическом споре на рынке с компанией Apple.

«Я уже перешел на восьмой, потому что мне на Новый год подарили восьмой iPhone. Но я пока не дозрел до десятого iPhone, которым пользуются уже многие мои более продвинутые и более молодые помощники», — приводит «РИА Новости» заявление Илариона в эфире «России 24».

Митрополит также признался, что не видит для себя смысла переходить с компьютеров Microsoft на компьютеры Apple. По словам митрополита, он написал много книг на компьютерах Microsoft и привык к тому, как они работают. По мнению Илариона, Apple в последнее время не совсем честно захватывает новые позиции на рынке, в то время как позиции Microsoft сужаются.

Напомним, 2 февраля корпорация Apple заявила о рекордном уровне выручки в I квартале 2018 финансового года.

Между тем 23 января стало известно, что компания Microsoft рискует потерять миллиарды долларов из-за ограничения продаж программного обеспечения (ПО) российским компаниям в связи с санкциями США.