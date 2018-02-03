В Киеве митингующие требуют снести храм УПЦ Московского патриархата

В центре Киева митингующие требуют снести храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), установленный около фундамента древней Десятинной церкви.

Территория, на которой он находится, принадлежит Национальному музею истории Украины, где на акцию протеста собрались более 200 человек.

Там же присутствуют прихожане, которые пришли на субботнюю литургию.

К месту проведения митинга стянуты дополнительные наряды полиции и бойцы нацгвардии, сообщает «Украинская правда».

Как сообщал портал iz.ru, вандалы ранее разрушили крест УПЦ МП рядом с Софийским собором в центре Киева.