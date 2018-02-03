В Сербии 14 человек пострадали при ДТП с участием автобуса

Легковой автомобиль врезался в городской автобус в центре Белграда в субботу. В результате ДТП пострадали 14 человек, трое из которых получили тяжелые травмы.

Как сообщило Радио и телевидение Сербии (РТС), авария произошла утром на одной из центральных улиц сербской столицы — Кнеза Милоша. Автобус в результате сильного удара сбил светофор, который упал на грузовик с продуктами.

«Травмы получили 14 человек. Пострадавшие доставлены в центр скорой помощи, у троих обнаружены тяжелые травмы. Один из них — человек из легкового автомобиля, он отправлен в реанимацию. Второй также из автомобиля, а третий — водитель автобуса», — уточняет телеканал.

На месте аварии работают городские службы и правоохранители.