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Грузовик врезался в машины ГИБДД, МЧС и скорой помощи под Ростовом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Грузовой автомобиль врезался в автомобили ГИБДД, МЧС и скорой помощи в тот момент, когда они приехали устранять последствия ДТП. Авария произошла в субботу утром на трассе М4 «Дон» в Ростовской области, передает «РИА Новости».

Установлено, что водитель «КамАЗа» на 980-м км трассы не справился с управлением и врезался в «Газель» и грузовик Volvo. Спустя некоторое время на место аварии прибыли полицейские, спасатели и медики. В 11:45 на этом же участке водитель грузовика Shacman не справился с управлением и врезался в автомобили специальных служб ГИБДД, МЧС и скорой медицинской помощи, работающих на месте ДТП.

В результате двух аварий никто не пострадал, однако транспортные средства были повреждены. По факту ДТП проводится проверка.

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