Бывшему президенту Бразилии вернули паспорт

Федеральный судья Бразилии вернул паспорт экс-президенту страны. Луис Инасиу Лула да Силва теперь может выезжать за границу, хотя судья считает, что экс-глава Бразилию покидать не собирается.

В 2017 суд признал да Силву виновным в коррупции и отмывании денег. Приговор – 9,5 лет тюрьмы – позже увеличили до 12 лет заключения. Несмотря на это, политик до сих пор спокойно гуляет себе на свободе.

Более того, опросы называют да Силву лидером общественного мнения. На октябрь 2018 в Бразилии

запланированы выборы президента. Бразильские законы прямо запрещают осуждённым куда-либо баллотироваться, хотя для Лулу да Силвы это больше похоже на вызов, чем на преграду.