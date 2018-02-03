Итальянский журнал опубликует секретные дневники Арафата

Итальянский журнал опубликует фрагменты секретных дневников палестинского лидера Ясира Арафата в воскресенье, 4 февраля.

В эксклюзивном материале издания Espresso рассказывается о его противостоянии с Саддамом Хусейном и дружбе с Фиделем Кастро, тайных переговорах c экс-премьером Израиля Ицхаком Рабином и не только.

В частности, журнал приводит эпизод, который описывает секретную встречу Арафата с бывшим главой правительства Италии Сильвио Берлускони. Как утверждает палестинский лидер, он за деньги свидетельствовал в суде на стороне премьера.

На особые взаимоотношения между правящими кругами двух стран указывает еще одна история. Речь идет о захвате палестинскими боевиками круизного лайнера «Акилле Лауро» в 1985 году, лидеру которых после спецоперации позволили покинуть Италию и скрыться в Тунисе.

Дневники Арафата, которые он вел почти 19 лет, доказывают существование секретных соглашений между Италией и Организацией освобождения Палестины (ООП), отмечает издание.

Его записи принадлежат французскому фонду. Владельцы разрешили частично изложить их содержание только как «учебную документацию», запретив использовать их для создания книг или фильмов.