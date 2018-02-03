Прямой эфир
Сюжет:

Москва уведомила Киев об открытии на Украине 4 избирательных участков

0
Фото: РИА Новости/Мария Сибирякова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва официально уведомила Киев о намерении открыть на Украине четыре избирательных участка на выборах президента России.

Посольство РФ направило соответствующую информацию в украинский МИД, попросив обеспечить меры безопасности на время проведения голосования.

Избирательные пункты, как ожидается, будут работать в Киеве, Одессе, Харькове и Львове, где  работают российские дипучреждения, передает «РИА Новости».

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Также будут работать участки для голосования в более чем 145 странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦИК сотрудничает с Ростуризмом в организации голосования за рубежом
ЦИК получил 28 жалоб о нарушениях при сборе подписей в поддержку кандидатов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017