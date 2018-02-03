Москва уведомила Киев об открытии на Украине 4 избирательных участков

Москва официально уведомила Киев о намерении открыть на Украине четыре избирательных участка на выборах президента России.

Посольство РФ направило соответствующую информацию в украинский МИД, попросив обеспечить меры безопасности на время проведения голосования.

Избирательные пункты, как ожидается, будут работать в Киеве, Одессе, Харькове и Львове, где работают российские дипучреждения, передает «РИА Новости».

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Также будут работать участки для голосования в более чем 145 странах.