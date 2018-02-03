Слуцкий объяснил угрозу со стороны новой ядерной доктрины США

Опасность новой ядерной доктрины США кроется в том, что этот документ нарушает принципы ядерного сдерживания, заявил глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий.

«По сути, сама новая доктрина весьма опасна с точки зрения нарушения принципов ядерного сдерживания. По оценке экспертов, обнародованные положения, допускающие использование атомного оружия не как средства массового поражения, а как точечное средство борьбы с противником, уже могут спровоцировать виток гонки вооружений в мире», — приводит заявление Слуцкого «РИА Новости».

Он пояснил, что гонка вооружений может начаться после того, как другие страны под влиянием ядерной доктрины начнут вносить изменения в свои доктрины. Слуцкий также назвал новую ядерную доктрину США «продуктом американских гегемонов», для существования которого вновь была необходима мнимая угроза со стороны России. Глава комитета Госдумы также отметил, что Вашингтон вновь продолжает голословно обвинять Москву в невыполнении обязательств по ядерному разоружению.

Напомним, в пятницу Пентагон опубликовал новую ядерную стратегию США, в которой заявлено об угрозе нанесения превентивного ядерного удара со стороны России. Кроме этого, документ предусматривает возможность США ответить ядерным ударом в случае крупного неядерного нападения.