Прямой эфир

Британский суд запретил влюбленному в журналиста RT приближаться к ней

0
Фото: Global Look Press/Danita Delimont Stock Photograph
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британец Джоди Лакин в течение пяти лет не имеет право приближаться к журналистке телеканала RT Полине Бойко, в которую он безответно влюблен. Такое решение в субботу вынес британский суд.

Как пишет Daily Mail, мужчина на протяжении нескольких лет преследовал журналистку, оставлял ей сообщения и букеты цветов, а также делал дорогие подарки. Влюбленный британец не прекращал попыток встретиться с девушкой, несмотря на ее многократные просьбы и предупреждения от полиции.

Как ранее писал портал iz.ru, журналисту RT France отказали в посещении брифинга пресс-секретаря президента Франции Эммануэля Макрона, который проходил в Елисейском дворце.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Журналиста RT France не пустили на брифинг в Елисейский дворец
В Совфеде напомнили о «принципе взаимности» в ситуации с RT France

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017