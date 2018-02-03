Британский суд запретил влюбленному в журналиста RT приближаться к ней

Британец Джоди Лакин в течение пяти лет не имеет право приближаться к журналистке телеканала RT Полине Бойко, в которую он безответно влюблен. Такое решение в субботу вынес британский суд.

Как пишет Daily Mail, мужчина на протяжении нескольких лет преследовал журналистку, оставлял ей сообщения и букеты цветов, а также делал дорогие подарки. Влюбленный британец не прекращал попыток встретиться с девушкой, несмотря на ее многократные просьбы и предупреждения от полиции.

Как ранее писал портал iz.ru, журналисту RT France отказали в посещении брифинга пресс-секретаря президента Франции Эммануэля Макрона, который проходил в Елисейском дворце.