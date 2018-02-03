Прямой эфир

NASA опубликовало панорамное видео поверхности Марса

0
Фото: nasa.gov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало панорамное видео поверхности Марса.

Аппарат Curiosity сделал панорамные снимки Красной планеты еще в октябре прошлого года, но до Земли они дошли только в конце января 2018 года.

«Эта точка зрения дает вам представление о том, каково это — стоять на Марсе», — говорится в микроблоге NASA в Twitter.

Curiosity попал на поверхность Марса в 2012 году. Предполагалось, что аппарат проработает около двух лет. Однако он функционирует до сих пор, присылая уникальные фотографии и анализируя пробы грунта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Астрономы нашли на Марсе восемь ранее неизвестных ледников
Астроном-любитель случайно нашел потерянный в 2005 году спутник NASA

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017