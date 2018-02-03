NASA опубликовало панорамное видео поверхности Марса
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало панорамное видео поверхности Марса.
Аппарат Curiosity сделал панорамные снимки Красной планеты еще в октябре прошлого года, но до Земли они дошли только в конце января 2018 года.
«Эта точка зрения дает вам представление о том, каково это — стоять на Марсе», — говорится в микроблоге NASA в Twitter.
Curiosity попал на поверхность Марса в 2012 году. Предполагалось, что аппарат проработает около двух лет. Однако он функционирует до сих пор, присылая уникальные фотографии и анализируя пробы грунта.