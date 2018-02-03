Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало панорамное видео поверхности Марса.

Аппарат Curiosity сделал панорамные снимки Красной планеты еще в октябре прошлого года, но до Земли они дошли только в конце января 2018 года.

«Эта точка зрения дает вам представление о том, каково это — стоять на Марсе», — говорится в микроблоге NASA в Twitter.

Looking back to see how far we’ve come. This sweeping panorama of the Martian surface highlights key sites visited by our @MarsCuriosity rover since its 2012 landing. This view gives you the perspective of what it may be like to stand on Mars. Take a look: https://t.co/THp6J5zkcp pic.twitter.com/rGkoznodIl — NASA (@NASA) February 2, 2018

Curiosity попал на поверхность Марса в 2012 году. Предполагалось, что аппарат проработает около двух лет. Однако он функционирует до сих пор, присылая уникальные фотографии и анализируя пробы грунта.