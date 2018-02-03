Гендиректора телеканала «Спас» обвинили в избиении сотрудника

Телеведущего и генерального директора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова обвинили в избиении одного из своих сотрудников — редактора архива канала Василия Добродеева.

Как сообщает РЕН ТВ, Корчевников вызвал Добродеева в кабинет, где находилось еще несколько человек. Гендиректор якобы начал угрожать редактору, а когда тот попытался выйти из кабинета, ударил подчиненного.

Сообщается, что пострадавший засвидетельствовал побои в одной из городских поликлиник, но заявление в полицию подавать не стал.