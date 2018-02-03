Судно КНДР подало сигнал SOS в территориальных водах РФ

Теплоход Man Gyong Bong подал сигнал бедствия в территориальных водах РФ. На борту под флагом КНДР команда из 30 человек. Теплоход третьи сутки стоит в бухте Тихой, закончилось топливо, нет электричества.

По словам нанимателя, кораблю не дают разрешение пришвартоваться. Российские пограничники не могут добраться до судна из-за льда.

Северокорейский теплоход перевозит гуманитарные грузы в порт Раджин. На помощь кораблю уже

направлен заправочный танкер.