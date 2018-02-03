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Украинцев ждет резкий рост цены на газ

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Фото: РИА Новости
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Цена на газ для населения Украины в 2018 году будет расти в два этапа. Первый резкий скачек на 62% ждет граждан в апреле.

Это произойдет в том случае, если Киев не изменит условия постановления от марта 2017 года, которое определяет цену на голубое топливо.

Так, цена за тысячу кубометров может составить 8 тыс. гривен (16 тыс. рублей), сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на анализ министерства финансов страны.

Следующее повышение придется на октябрь 2018 года. Цена газа может вырасти на 73% по сравнению с действующей.

Отмечается, что правительство Украины отложило выполнение постановления на неопределенное время из-за того, что с октября 2017 года надо было повышать тариф на 17%.

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