Дубль Батшуайи в дебютном матче помог «Боруссии» переиграть «Кельн»

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Кельн» в матче 21-го тура чемпионата Германии.

Как сообщает «Газета.ру», прошедший в Кельне матч завершился со счетом 3:2 в пользу гостей. Дубль Миши Батшуайи, который провел свой первый матч за «Боруссию», помог дортмундцам одержать уверенную победу. Кроме того, отличился Андре Шюррле. У хозяев мячи в створ ворот закатили Симон Цоллер и Хорхе Мере.

В настоящий момент дортмундский клуб с 34 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Кельн» (13) находится на последнем месте.

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