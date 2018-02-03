Заблокированный в Новой Зеландии город покинули около 600 туристов

Около 600 туристов смогли покинуть новозеландский город Хааст, который из-за обвала дороги оказался отрезан от остальной части западного побережья Южного острова 2 февраля.

Более 100 человек вынуждены провести ночь в своих автомобилях на дороге близ ледника Фокса в национальном парке Вестленд.

«Государственная магистраль была открыта в 11 утра по местному времени 3 февраля. Все машины могут продолжить движение», — приводит сообщение национального агентства транспорта Reuters.

Ранее на Новую Зеландию обрушился тропический циклон «Фехи». Во многих районах Южного острова объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Более 5,5 тыс. человек остаются без электроэнергии.