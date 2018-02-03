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Атомный ледокол «подбросил» путешественников до порта в непогоду

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Фото: ТАСС/Виталий Иванов
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Путешественник и руководитель экспедиции RGO Expo Богдан Булычев рассказал в соцсетях о том, как его команду, попавшую в пургу, «подбросил» до ближайшего порта атомный ледокол «Таймыр».

По словам Булычева, подвезти настигнутых непогодой путешественников предложил капитан ледокола. «Если руководство Росатомфлота даст добро, то я возьму вас на борт и подвезу без проблем», — сказал он.

После одобрения Росатомфлота команда экспедиции договорилась с капитаном о координатах погрузки и выехала к заданной точке.

«Нашу команду поставили на полное довольствование, разместили в индивидуальных каютах со всеми удобствами, провели экскурсию по атомоходу и познакомили лично с капитаном, а наши Toyota Hilux заняли почетное место на вертолетной площадке корабля, до Дудинки теперь им предстоит прокатиться с ветерком, как настоящим победителям», — поделился впечатлениями Булычев.

 

Публикация от Anton Panov (@oper_11) Янв 28, 2018 at 12:14 PST

Путешественники рассказали, что на ледоколе есть большой кинозал, сауна, бассейн с морской водой, тренажерный зал, спортивная площадка для баскетбола, волейбола и мини-футбола, а также уютные и просторные каюты со всеми удобствами, ресторанчик и даже свой собственный продуктовый магазин. На корабле участники экспедиции провели два дня.

Экспедиции RGO Expo преодолела 535 км из Норильска в Диксон. Их результат претендует на мировой рекорд.

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