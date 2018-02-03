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Очевидцы сообщили о многочасовой задержке рейса AZUR air в Домодедово

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Самолет авиакомпании AZUR air с пассажирами на борту более четырех часов не может вылететь из аэропорта Домодедово.

Согласно информационному табло, рейс ZF 11 Москва–Канкун должен был покинуть столицу в 4:55 мск.

Как сообщили порталу iz.ru очевидцы происходящего, на борту самолета есть пассажиры с детьми, некоторые люди решили покинуть салон.

При этом ни сотрудники авиакомпании, ни экипаж не называют причины задержки.

Ранее в Росавиации сообщили, что Azur Air может прекратить выполнять рейсы с 21 марта, если не устранит все нарушения, которые существенно влияют на безопасность полетов.

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