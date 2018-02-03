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Столичный парк «Зарядье» закроют на полдня 3 февраля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Посещение столичного парка «Зарядье» днем 3 февраля станет невозможным: с 6:00 до 15:00 он закрыт на регламентные работы.

«Обращаем ваше внимание на то, что в субботу, 3 февраля, с 6:00 до 15:00 парк будет закрыт на вход для посетителей и въезд машин на парковку в связи с проведением регламентных работ», — отмечается на сайте парка.

В понедельник, 5 февраля, на техработы закроют еще два объекта на территории «Зарядья» — флорариум и подземный музей.

«Зарядье» открылся 9 сентября 2017 года. На его территории воссозданы основные ландшафты России: лес, тундра, степь и заливные луга. В парке возведены различные научно-познавательные, художественные или туристические объекты. Парк открыт круглосуточно.

Как писал портал iz.ru, к концу февраля в парке планировалось открыть для посетителей ледяную пещеру.

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